Для узбекистанцев появились вакансии в ОАЭ с зарплатой от 400 долларов

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Около 200 граждан Узбекистана будут отобраны на конкурсной основе для временного трудоустройства в Объединенных Арабских Эмиратах на должности охранников, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений.
В настоящее время формируются списки кандидатов.
Для граждан, желающих работать в ОАЭ на вышеуказанной должности, установлены следующие требования:
— возраст: 21-35 лет;
— рост: не менее 165 см;
— хорошая физическая форма;
— опыт работы в данной сфере не менее 2 лет;
— знание английского языка на уровне общения;
— режим работы: 28 дней в месяц, 11-часовой рабочий день;
— месячная заработная плата: от 1600 AED (400 долларов).
Подать заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам: 71 202-33-55, 200-00-61 или 1282.
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Напомним, несмотря на коронакризис и затяжной карантин, предприятия и организации Узбекистана возвращаются к прежнему режиму работы. Сегодня рынок труда предлагает разнообразный выбор рабочих мест. Правда в данном случае большая часть из них предполагает наличие технического образования.