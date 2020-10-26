Для узбекистанцев появились вакансии в ОАЭ с зарплатой от 400 долларов

Для граждан, желающих работать в ОАЭ на вышеуказанной должности, установлены следующие требования: хорошая физическая форма, знание английского языка и рост не менее 165 см.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Около 200 граждан Узбекистана будут отобраны на конкурсной основе для временного трудоустройства в Объединенных Арабских Эмиратах на должности охранников, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений.

В настоящее время формируются списки кандидатов.

Для граждан, желающих работать в ОАЭ на вышеуказанной должности, установлены следующие требования:

— возраст: 21-35 лет;

— рост: не менее 165 см;

— хорошая физическая форма;

— опыт работы в данной сфере не менее 2 лет;

— знание английского языка на уровне общения;

— режим работы: 28 дней в месяц, 11-часовой рабочий день;

— месячная заработная плата: от 1600 AED (400 долларов).

Подать заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам: 71 202-33-55, 200-00-61 или 1282.

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Напомним, несмотря на коронакризис и затяжной карантин, предприятия и организации Узбекистана возвращаются к прежнему режиму работы. Сегодня рынок труда предлагает разнообразный выбор рабочих мест. Правда в данном случае большая часть из них предполагает наличие технического образования.