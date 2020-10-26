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Сильные морозы в регионах России

В Узбекистан придут первые заморозки

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15257014/V-Uzbekistan-pridut-pervye-zamorozki.html

Уже в среду, 28 октября, температура воздуха в Узбекистане понизится ночью до 0-3 градусов тепла, местами заморозки до 1-2 градусов мороза, днем до 10-13 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. На этой неделе в Узбекистане резко похолодает, сообщает Узгидромет.

"С 28-29 октября на всю территорию Узбекистана через Поволжье ожидается вторжение холодной воздушной массы с Европейской части России (Московская область)", - говорится в информации.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

Уже в среду, 28 октября, температура воздуха в Узбекистане понизится ночью до 0-3 градусов тепла, местами заморозки до 1-2 градусов мороза, днем до 10-13 градусов тепла.

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Напомним, на прошлой неделе на перевале Камчик прошел сильный снегопад, в соцсетях появилось множество снимков, на которых запечатлели первый снег.

Теги:
морозы, мороз, погода, Узбекистан, Узбекистан



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