В Узбекистан придут первые заморозки

Уже в среду, 28 октября, температура воздуха в Узбекистане понизится ночью до 0-3 градусов тепла, местами заморозки до 1-2 градусов мороза, днем до 10-13 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. На этой неделе в Узбекистане резко похолодает, сообщает Узгидромет.

"С 28-29 октября на всю территорию Узбекистана через Поволжье ожидается вторжение холодной воздушной массы с Европейской части России (Московская область)", - говорится в информации.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

Уже в среду, 28 октября, температура воздуха в Узбекистане понизится ночью до 0-3 градусов тепла, местами заморозки до 1-2 градусов мороза, днем до 10-13 градусов тепла.

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Напомним, на прошлой неделе на перевале Камчик прошел сильный снегопад, в соцсетях появилось множество снимков, на которых запечатлели первый снег.