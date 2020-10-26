Япония намерена подписать мирный договор с Россией — об этом заявили в Токио

Ранее в Токио заявляли о новом этапе переговоров с Москвой по Курилам. Отметим, что нерешенный спор вокруг Южных Курил длится еще со времен Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен вести переговоры о южной части Курильских островов на высшем уровне.

По его словам, японская сторона планирует развивать отношения с РФ и подписать мирный договор.

"Не откладывая проблему северных территорий (для решения. — Прим. ред.) будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — заявил премьер.

Ранее в МИД Японии отмечали, что Москва и Токио перешли от противостояния к позитивному обсуждению курильского вопроса.

Напомним: Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан. Причина — нерешенный спор вокруг Южных Курил.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

В Москве, в свою очередь, считают, что статус Южных Курил сомнению не подлежит.