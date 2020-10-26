В Самарканде началось строительство первого монолитного моста — видео

Пропускная способность путепровода позволит принимать до 600 автомобилей в час и до 14 тысяч машин в сутки.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Самарканде по проекту российско-британских конструкторов приступили к строительству монолитного железобетонного моста. Об этом сообщается в сюжете регионального телеканала STV.

Возведением нового путепровода занимается унитарное предприятие "Трест Куприккурилиш". Компания является структурным подразделением АО "Узбекистон темир йўллари".

Мост будет расположен на 1083-м км автомобильной дороги М-39, проходящей через Самарканд. В длину он достигнет 110, а в ширину - 28,9 метра. Его разделят на три полосы, ширина каждой из которых составит 3,5 метра.

По предварительным расчетам пропускная способность путепровода позволит принимать до 600 автомобилей в час и до 14 тысяч машин в сутки.

"Монолитные мосты используются во всех развитых странах мира. Железобетонная конструкция отличается прочностью и долговечностью, а также обладает высокими эксплуатационными качествами. Промежуточные опоры представляют собой неразрезную трехрядную балку различной строительной высоты. Длина крайних пролетов составляет 33 метра, а промежуточного – 42 метра. На сегодняшний день происходит установка поддерживающих конструкций подмостей и опалубки. Всего на путепровод будет потрачено 6 000 кубометров бетона, на данный момент уложено 3 000 кубометров бетона", – заявил российский технолог Дмитрий Фонарёв.

Отмечается, что строительный процесс будет осуществляться беспрерывно. В холодное время года при температуре ниже пяти градусов планируется установить технологическое укрытие для обогрева бетонной конструкции.

Напомним: в июне 2018 года в администрации города информировали о реставрации путепровода на трассе Самарканд – Бухара рядом со складом хранения угля в промышленной зоне города. Кроме того, было намечено строительство моста с современной инфраструктурой над рекой Карадарья.