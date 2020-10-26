17:52 26 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Дети на улице Бухары. Узбекистан

С начала года узбекистанцев стало почти на полмиллиона больше

© Flickr / Jean-Pierre Dalbéra
Общество
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15262068/S-nachala-goda-uzbekistantsev-stalo-pochti-na-polmilliona-bolshe.html

Больше всего жителей прибыло в республику из Казахстана (33,8%), Таджикистана (22,0%), РФ (21,9%) и Кыргызстана (8,3%), меньше всего - из Туркменистана (1,8%) и других стран (12,2%).

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Численность населения Узбекистана, постоянно проживающего на территории страны, составляет 34 млн 382,7 тысячи человек, по данным Госкомстата на 1 октября 2020-го.

С начало года узбекистанцев стало на 477,5 тысячи человек больше или на 1,4%. При этом горожан в республике - 17 401,9 тысячи, а сельских жителей - 16 980,8 тысячи.

Больше всего жителей прибыло в республику из Казахстана (33,8%), Таджикистана (22,0%), РФ (21,9%) и Кыргызстана (8,3%), меньше всего - из Туркменистана (1,8%) и других стран (12,2%).

В первый день нового года в Узбекистане родилось больше тысячи детей
УзА
В первый день нового года в Узбекистане родилось более тысячи детей

За пределами государства узбекистанцы в основном находятся в Казахстане (61,9%), Российской Федерации (30,5%) и Израиле (1,5%). Меньше всего сограждан находится в Кыргызстане (1,2%), Таджикистане (0,6%) и других странах (4,3%).

В марте сообщалось, что Шавкат Мирзиёев подписал закон "О переписи населения". Документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.

Теги:
Госкомстат, Узбекистанцы, Мигранты, население



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться