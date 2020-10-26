Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 октября

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 65 577 (+270) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 283 пациента с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 62 742 человека (+233). Это 95,6% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 550.
Как группа крови влияет на вероятность заболевания COVID-19
Взаимосвязь группы крови и уязвимости к коронавирусу обсуждается почти полгода, отметил врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, значительная часть заболевших — люди со второй группой крови. Меньше всего инфицированных выявлено среди людей с первой группой крови.
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане
Минздрав обновил список медучреждений, где можно сдать тест на наличие COVID-19 путем ПЦР-анализа.
Редакция Sputnik Узбекистан подготовила наглядную инфографику, в которой указаны не только названия организаций, но также адреса и номера телефонов.
В Ташкенте создали первый мурал в честь врачей, борющихся с COVID
Изображение врача с ребенком появилось в Сергелийском районе на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.
Локация выбрана не случайно — неподалеку от этого многоэтажного дома находится распределительный центр для больных коронавирусом.
Отмечается, что работа над проектом стартовала с начала пандемии, а разработка концепции заняла три месяца.
Пандемия укрепила институт семьи и брака?
В 2020 году граждане республики стали меньше разводиться.
С января по сентябрь было зарегистрировано 19 970 дел о расторжении брака, что на 3 608 вынесенных судом решений меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Наибольшее число разводов отмечено в столице, Ташкентской, Андижанской, Самаркандской и Ферганской областях.
Почему в Узбекистане подорожало мясо? Виновата в том числе пандемия
После ослабления карантина с середины августа оживилась деятельность предприятий общественного питания и резко повысился спрос на мясо.
Однако есть и другие причины: сокращение импорта рогатого скота в связи с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана, а также сезонное снижение остатков сырья для кормовой базы.
Подробнее читайте здесь.
Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам?
Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к росту безработицы среди россиян. Кроме того, результатом закрытия границ стало сокращение трудовых ресурсов из соседних стран.
Можно ли говорить о том, что граждане РФ становятся прямыми конкурентами трудовым мигрантам, приезжающим в том числе из Узбекистана?
Об этом читайте в материале.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 43 миллионов, скончались 1,15 миллиона человек, выздоровели — 29 миллионов.