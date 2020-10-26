Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 октября

Как и где проверить себя на наличие COVID-19, как группа крови влияет на вероятность инфицирования — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 65 577 (+270) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 283 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 62 742 человека (+233). Это 95,6% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 550.

Как группа крови влияет на вероятность заболевания COVID-19

Взаимосвязь группы крови и уязвимости к коронавирусу обсуждается почти полгода, отметил врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, значительная часть заболевших — люди со второй группой крови. Меньше всего инфицированных выявлено среди людей с первой группой крови.

Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Минздрав обновил список медучреждений, где можно сдать тест на наличие COVID-19 путем ПЦР-анализа.

Редакция Sputnik Узбекистан подготовила наглядную инфографику, в которой указаны не только названия организаций, но также адреса и номера телефонов.

В Ташкенте создали первый мурал в честь врачей, борющихся с COVID

Изображение врача с ребенком появилось в Сергелийском районе на пересечении улиц Янги Сергели и Лутфкор.

Локация выбрана не случайно — неподалеку от этого многоэтажного дома находится распределительный центр для больных коронавирусом.

Отмечается, что работа над проектом стартовала с начала пандемии, а разработка концепции заняла три месяца.

Пандемия укрепила институт семьи и брака?

В 2020 году граждане республики стали меньше разводиться.

С января по сентябрь было зарегистрировано 19 970 дел о расторжении брака, что на 3 608 вынесенных судом решений меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наибольшее число разводов отмечено в столице, Ташкентской, Андижанской, Самаркандской и Ферганской областях.

Почему в Узбекистане подорожало мясо? Виновата в том числе пандемия

После ослабления карантина с середины августа оживилась деятельность предприятий общественного питания и резко повысился спрос на мясо.

Однако есть и другие причины: сокращение импорта рогатого скота в связи с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана, а также сезонное снижение остатков сырья для кормовой базы.

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Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам?

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к росту безработицы среди россиян. Кроме того, результатом закрытия границ стало сокращение трудовых ресурсов из соседних стран.

Можно ли говорить о том, что граждане РФ становятся прямыми конкурентами трудовым мигрантам, приезжающим в том числе из Узбекистана?

Об этом читайте в материале.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 43 миллионов, скончались 1,15 миллиона человек, выздоровели — 29 миллионов.