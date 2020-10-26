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В Узбекистане займутся решением конфликтов в сфере труда - проект

© Sputnik / Александр Демьянчук
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15263488/V-Uzbekistane-zaymutsya-resheniem-konfliktov-v-sfere-truda---proekt.html

В центре будут рассматривать обращения работников и работодателей в сфере труда по принципу "одного окна". Здесь также окажут методическую помощь работникам и работодателям, консультационные услуги в области трудовых отношений и охраны труда.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане появится Центр по изучению и решению обращений и конфликтов в сфере труда. Создание структуры предусмотрено проектом профильного постановления Кабмина, размещенного на портале СОВАЗ.

Документ призван повысить трудовую активность и улучшить профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения.

В основе инициативы - опыт создания центров TWA-FOOK при Министерстве трудовых ресурсов и эмиратизации Объединенных Арабских Эмиратов.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
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В центре будут рассматривать обращения работников и работодателей в сфере труда по принципу "одного окна". Здесь также окажут методическую помощь работникам и работодателям, консультационные услуги в области трудовых отношений и охраны труда. Центр будет работать в направлении дальнейшего усиления защиты трудовых прав граждан.

Напомним, в августе в Узбекистане был принят закон, который запрещает частным агентствам занятости (ЧАЗ) взимать плату за услуги по трудоустройству с граждан, ищущих работу за пределами страны. Их должны будут оплачивать работодатели.

Стоимость информационных и консультационных услуг, предоставляемых ЧАЗ, не должна превышать размер 1 БРВ (223 тысячи сумов).

Теги:
Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений, трудоустройство



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