В Узбекистане займутся решением конфликтов в сфере труда - проект

В центре будут рассматривать обращения работников и работодателей в сфере труда по принципу "одного окна". Здесь также окажут методическую помощь работникам и работодателям, консультационные услуги в области трудовых отношений и охраны труда.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане появится Центр по изучению и решению обращений и конфликтов в сфере труда. Создание структуры предусмотрено проектом профильного постановления Кабмина, размещенного на портале СОВАЗ.

Документ призван повысить трудовую активность и улучшить профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения.

В основе инициативы - опыт создания центров TWA-FOOK при Министерстве трудовых ресурсов и эмиратизации Объединенных Арабских Эмиратов.

В центре будут рассматривать обращения работников и работодателей в сфере труда по принципу "одного окна". Здесь также окажут методическую помощь работникам и работодателям, консультационные услуги в области трудовых отношений и охраны труда. Центр будет работать в направлении дальнейшего усиления защиты трудовых прав граждан.

Напомним, в августе в Узбекистане был принят закон, который запрещает частным агентствам занятости (ЧАЗ) взимать плату за услуги по трудоустройству с граждан, ищущих работу за пределами страны. Их должны будут оплачивать работодатели.

Стоимость информационных и консультационных услуг, предоставляемых ЧАЗ, не должна превышать размер 1 БРВ (223 тысячи сумов).