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Бизнес-тренер Радислав Гандапас

Российский бизнес-тренер провел тренинг для хокимов столицы и регионов

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15263901/Rossiyskiy-biznes-trener-provel-trening-dlya-khokimov-stolitsy-i-regionov.html

Радислав Гандапас провел для сотрудников органов власти семинар "Лидер современной организации". Он отметил, что такого плана мероприятие было проведено в Узбекистане впервые.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Накануне в столице состоялся тренинг известного российского бизнес-тренера Радислава Гандапаса "Лидер современной организации" для сотрудников хокимията Ташкента и областей. Об этом сообщили в администрации.

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"Важно создавать для людей мотивационные тренинги, направленные непосредственно на организацию работы, на менеджмент, и развивать у своих сотрудников лидерские способности, чтобы они больше отдавались работе, и больше у них было полезных действий", - сказал хоким Сергелийского района Элбек Шукуров.

В свою очередь Радислав Гандапас заявил, что опыт работы с органами власти у него был достаточно активным десять лет назад. Сейчас запросов стало значительно меньше.

"В Узбекистане первый раз в истории государство является заказчиком тренингов. Симптом положительный, потому что идет ориентация на развитие ресурсов самой организации, на обучение людей. Это говорит о том, что стоят амбициозные цели, достижение которых нынешними ресурсами не предоставляется возможным, их надо нарабатывать", - пояснил бизнес-тренер.

Напомним: в октябре прошлого года 166 работников налоговой службы Узбекистана отправились на обучение в Москву. Тренинг проходил в рамках соглашения об оказании Российской Федерацией технической помощи для развития системы налогового администрирования Узбекистана.




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