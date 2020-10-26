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Кто является самым опасным переносчиком коронавируса — рассказал вирусолог

© AFP 2018 / Juni Kriswanto
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15264156/Kto-yavlyaetsya-samym-opasnym-perenoschikom-koronavirusa--rasskazal-virusolog.html

Ранее специалисты также назвали неожиданную причину роста числа бессимптомных носителей COVID-19.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Неконтролируемыми источниками заражения COVID-19 являются бессимптомные носители инфекции. Именно они представляют наибольшую опасность.

"Я считаю, что самыми опасными (переносчиками коронавируса. – Sputnik) являются знаменитые "бессимптомники". Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями", – заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с "Парламентской газетой". 

Профессор отметил, что COVID сформировал в организме таких людей "латентную форму вирусной инфекции".

© Sputnik / Варвара Гертье
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Также носители COVID-19 являются "вирусовыделителями", которые сами не болеют, но заражают окружающих.

Инфекция скапливается во рту у бессимптомных пациентов и передается, как правило, по воздуху. 

Поэтому именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения", добавил академик. 

Ранее ученые назвали неожиданную причину роста числа бессимптомных носителей коронавируса. Это, по мнению специалистов, может быть связано не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к инфекции. 

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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