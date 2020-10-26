Кто является самым опасным переносчиком коронавируса — рассказал вирусолог

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Неконтролируемыми источниками заражения COVID-19 являются бессимптомные носители инфекции. Именно они представляют наибольшую опасность.

"Я считаю, что самыми опасными (переносчиками коронавируса. – Sputnik) являются знаменитые "бессимптомники". Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями", – заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с "Парламентской газетой".

Профессор отметил, что COVID сформировал в организме таких людей "латентную форму вирусной инфекции".

Также носители COVID-19 являются "вирусовыделителями", которые сами не болеют, но заражают окружающих.

Инфекция скапливается во рту у бессимптомных пациентов и передается, как правило, по воздуху.

Поэтому именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения", добавил академик.

Ранее ученые назвали неожиданную причину роста числа бессимптомных носителей коронавируса. Это, по мнению специалистов, может быть связано не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к инфекции.