В одном из районов столицы временно отключат газ

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Завтра, 27 октября, с 11.00 до 18.00 будет прервано газоснабжение в одном из районов Ташкента. Отмечается, что это связано с ремонтом трубы, расположенной на улицах Янги Юнусобод и Чинабад.
Об этом сообщили в филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt.
Газ временно отключат в следующих локациях:
- улица Янги Юнусобод;
- махалли "Отчопар-1", "Отчопар-2";
- улица Карима Зарипова;
- улица Янги шаҳар;
- тупик Обида Закирова;
- улица Мурадова;
- 3-й проезд Чинабад;
- махалля "Юнусабад".
Газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.