В одном из районов столицы временно отключат газ

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Завтра, 27 октября, с 11.00 до 18.00 будет прервано газоснабжение в одном из районов Ташкента. Отмечается, что это связано с ремонтом трубы, расположенной на улицах Янги Юнусобод и Чинабад.

Об этом сообщили в филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

Газ временно отключат в следующих локациях:

улица Янги Юнусобод;

махалли "Отчопар-1", "Отчопар-2";

улица Карима Зарипова;

улица Янги шаҳар;

тупик Обида Закирова;

улица Мурадова;

3-й проезд Чинабад;

махалля "Юнусабад".

Газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.