00:14 27 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск

В одном из районов столицы временно отключат газ

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
Получить короткую ссылку
47610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15264471.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15264524/V-odnom-iz-rayonov-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz.html

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Завтра, 27 октября, с 11.00 до 18.00 будет прервано газоснабжение в одном из районов Ташкента. Отмечается, что это связано с ремонтом трубы, расположенной на улицах Янги Юнусобод и Чинабад.

Об этом сообщили в филиале газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

Газ временно отключат в следующих локациях:

  • улица Янги Юнусобод;
  • махалли "Отчопар-1", "Отчопар-2"; 
  • улица Карима Зарипова;
  • улица Янги шаҳар;
  • тупик Обида Закирова;
  • улица Мурадова;
  • 3-й проезд Чинабад;
  • махалля "Юнусабад".

Газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ. 

Теги:
Узбекистан, Ташкент, газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться