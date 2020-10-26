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Сколько заработал Нурмагомедов за бой с Гэтжи по оценкам экспертов

Getty Images/UFC
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15264682/Skolko-zarabotal-Nurmagomedov-za-boy-s-Getzhi-po-otsenkam-ekspertov.html

В минувшие выходные спортсмен в третий раз защитил чемпиона UFC. После он объявил о том, что это был его последний бой.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал за свой последний бой с Джастином Гэтжи три миллиона долларов. Об этом пишет издание Sportekz.

Фото из личного архива
"Я не верю, что это пиар": эксперт о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

При этом отмечается, что размер гонорара не зависел от исхода поединка — российский боец в любом случае бы получил эту сумму.

Победа во втором раунде принесла Нурмагомедову еще бонусные 90 тысяч долларов. Как подчеркивает издание, общая сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

В субботу вечером Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в карьере, в третий раз защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры. 

Кремль поздравил спортсмена с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире.

Между тем Нурмагомедов отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. 

Теги:
боец, Хабиб Нурмагомедов



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