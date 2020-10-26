Сколько заработал Нурмагомедов за бой с Гэтжи по оценкам экспертов

В минувшие выходные спортсмен в третий раз защитил чемпиона UFC. После он объявил о том, что это был его последний бой.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал за свой последний бой с Джастином Гэтжи три миллиона долларов. Об этом пишет издание Sportekz.

При этом отмечается, что размер гонорара не зависел от исхода поединка — российский боец в любом случае бы получил эту сумму.

Победа во втором раунде принесла Нурмагомедову еще бонусные 90 тысяч долларов. Как подчеркивает издание, общая сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

В субботу вечером Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в карьере, в третий раз защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры.

Кремль поздравил спортсмена с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире.

Между тем Нурмагомедов отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.