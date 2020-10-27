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Имеет ли право учитель забрать у школьника телефон во время урока — изучаем закон

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15265860/Imeet-li-pravo-uchitel-zabrat-u-shkolnika-telefon-vo-vremya-uroka--izuchaem-zakon.html

При нарушении порядка пользования мобильным телефоном в учебном заведении педагог может забрать у ребенка телефон с условием последующей передачи его руководству учреждения или родителям.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В школах и других образовательных учреждениях учеников часто перед началом уроков просят выключить мобильные телефоны и убрать их в сумки.

Более того, это не просто рекомендация, а обязанность учащегося согласно законодательству. Однако зачастую школьники пренебрегают этим правилом, и возникают ситуации, когда педагог сам изымает мобильный телефон.

Насколько это законно (ведь гаджеты — это личное имущество), рассказали в Минюсте.

В законе прописано, что обучающимся строго запрещено:

  • вешать телефон на шею, хранить в нагрудных карманах, в карманах брюк, юбок и т. п.;
  • подключать его к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки аккумулятора;
  • с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию;
  • наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма;
  • во время учебных занятий запрещается разговаривать и отправлять sms (mms) и другие виды сообщений по телефону, класть его на стол, прослушивать музыку, фотографировать и снимать видео. Также нельзя пользоваться телефоном в режиме фото- и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т. п.
"В образовательном учреждении обучающимся между занятиями и мероприятиями разрешается пользоваться телефонами только с целью оперативной связи с родителями (лицами, их заменяющими), близкими родственниками, руководителями или работниками образовательных учреждений и только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости", — пояснили в Минюсте.

В случае нарушения порядка любой педагог имеет право изъять телефон у учащегося, оформить докладную записку и передать ее вместе с телефоном директору образовательного учреждения (или его заместителю), чтобы тот затем отдал устройство родителям.

Получается, действия учителя в подобной ситуации вполне обоснованны и законны.

Теги:
Минюст Узбекистана, Образование, школьники, школа, учитель



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