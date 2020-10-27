В Андижане местные жители устроили беспорядки у здания хокимията — видео

Андижанцы пришли с личными обращениями к хокиму, узнав из недостоверных источников о том, что он якобы осуществляет прием граждан.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространилась видеозапись о беспорядке перед зданием хокимията Андижанской области. По данному факту в администрации региона предоставили официальный комментарий.

В областном учреждении сообщают, что местные жители пришли с личными обращениями к хокиму, узнав из недостоверных источников о том, что он якобы осуществляет прием граждан. Беспорядки начались из-за того, что собравшееся население не соблюдало правил дорожного движения.

"В этот же день под руководством первого замхокима области А. Эгамбердиева был организован прием граждан к заместителям хокима", - отмечено в релизе.

В администрации напомнили, что согласно утвержденному графику приемным днем хокима области Шухрата Абдурахманова является последняя суббота каждого месяца.