В китайском городе Гуанчжоу открылось Генконсульство Узбекистана

В округ Генконсульства входят китайские провинции Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Хайнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Состоялась официальная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана в Гуаньчжоу, сообщает пресс-служба МИД республики.

Будучи крупным промышленным, финансовым и транспортным центром, город Гуанчжоу играет ключевую роль в развитии межрегиональных связей, укреплении сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной и других сферах, отметил посол Узбекистана в КНР Бахтиёр Саидов.

В округ Генерального консульства входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Хайнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

На встрече также презентовали инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Узбекистана.