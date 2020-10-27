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В китайском городе Гуанчжоу открылось Генконсульство Узбекистана

Пресс-служба МИД Узбекистана
Общество
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В округ Генконсульства входят китайские провинции Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Хайнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Состоялась официальная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана в Гуаньчжоу, сообщает пресс-служба МИД республики.

Денежные купюры США.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Будучи крупным промышленным, финансовым и транспортным центром, город Гуанчжоу играет ключевую роль в развитии межрегиональных связей, укреплении сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной и других сферах, отметил посол Узбекистана в КНР Бахтиёр Саидов.

В округ Генерального консульства входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Хайнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

На встрече также презентовали инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Узбекистана.

Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, Узбекистан, Китай



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