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Доктор Мясников: дискуссии о пользе и вреде масок только накаляют ситуацию

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15272018/Doktor-Myasnikov-diskussii-o-polze-i-vrede-masok-tolko-nakalyayut-situatsiyu.html

Ранее специалист рассказал, какой стороной лучше надевать маску. По его словам, разницы особой нет, главное — чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников высказал свое мнение по поводу новых ограничений по коронавирусу в России.

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

В частности, Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах во всех уголках страны. 

Отдельно отметим, что местом массового пребывания считаются территории, где одновременно могут находится свыше 50 человек.

Медик призвал остановить дискуссию вокруг целесообразности и оправданности этих мер.

"Могут маски помочь ограничить распространение болезни? Могут. Могут они нанести вред человеку? За редчайшим исключением больных с респираторными заболевании — нет. Не таблетки и не "химия". Дешево. Так что давайте исполнять распоряжение и не обострять наши взаимоотношения. Не так и трудно ведь", — заявил Мясников.

По его словам, "дебаты" вокруг масочной темы (эффективны ли они или же вредны) лишь накаляют ситуацию.

Анатолий Альштейн
из личного архива Анатолия Альштейн
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Мясников подчеркнул: любое общество держится на исполнении законов. Кроме того, обязательный масочный режим в общественных местах уже ввели большинство стран мира, поэтому то, что Россия также ввела подобные меры, укладывается в общую стратегию борьбы с COVID-19.

Напомним также, что, помимо всеобщего масочного режима Роспотребнадзор также запретил в ночное время (с 23.00 до 6.00) развлекательные мероприятия, работу ресторанов, кафе и баров. 

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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