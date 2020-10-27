В Узбекистане создадут Центр дневного труда

Министерство занятости и трудовых отношений совместно с министерством развития информационных технологий и коммуникаций в шестимесячный срок запустит онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Узбекистане планируют создать Центр дневного труда, говорится в новом проекте.

"Планируется социальная поддержка граждан, занятых неофициально на временных разовых работах, защита их прав и интересов и оказание им услуг активной занятости", - говорится в сообщении.

Основными задачами Центров дневного труда будут установлены следующие:

- оказание услуг зарегистрированным гражданам при найме на временную разовую работу;

- оказание услуг работодателям-физическим и юридическим лицам при найме зарегистрированных граждан для выполнения временной разовой работы, в том числе, получение заявок;

- регистрация граждан, выполняющих временную разовую работу, в качестве самозанятых, и создание условий для получения справки в электронном (бумажном) формате;

- бесплатная публикация видов деятельности (услуг), осуществляемых гражданами, выполняющими временную разовую работу, по собственному желанию, в форме рекламы, в средствах массовой информации, в том числе, через интернет;

- регулярное ознакомление граждан, ищущих временную разовую работу, со свободными (вакантными) местами на предприятиях и в организациях, и оказание поддержки в их трудоустройстве;

- привлечение лиц, занимающихся временной разовой работой, к оплачиваемым общественным работам, оказание услуг по организации профессиональной подготовки (переподготовки и повышения квалификации), выделение субсидий за счёт средств государственного фонда поддержки занятости;

- проведение ярмарок вакантных рабочих мест с участием заинтересованных работодателей и лиц, ищущих временную разовую работу;

- аренда гражданам, занимающимся временной разовой работой, инструментов (сварочные аппараты, перфораторы, устройства для обработки растений, столярное, слесарное и строительное оборудование и т.д.), средств личной защиты и специальной одежды;

- на основании обращений лиц, занимающихся временной разовой работой, защита их трудовых прав и обеспечение охраны труда;

- консультирование и оказание методической помощи работодателям и лицам, занятым временной разовой работой, по вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда, проведение разъяснительных агитационных работ в плане предотвращения несчастных случаев и получения телесных повреждений в процессе работы;

- создание необходимых социально-бытовых условий для граждан, ищущих временную разовую работу;

- сохранение общественного порядка, предотвращение нарушения законодательства гражданами, выполняющими временную разовую работу.

Министерство занятости и трудовых отношений совместно с министерством развития информационных технологий и коммуникаций в шестимесячный срок запустит онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim.