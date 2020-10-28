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Несколько вузов Узбекистана трансформируют с будущего учебного года

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15274028/Neskolko-vuzov-Uzbekistana-transformiruyut-s-buduschego-uchebnogo-goda.html

Начиная с 2021/2022 учебного года в порядке эксперимента параметры приема на платно-контрактной основе на направления бакалавриата будут формироваться ими самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Вузы Узбекистана, которые отберут по результатам конкурса, поэтапно перейдут на систему самофинансирования

Согласно принятому постановлению, с целью трансформации вузов Министерству высшего и среднего специального образования поручено:

- в срок до 1 марта 2021 года провести открытый конкурс для отбора 5 вузов;

- в течение двух месяцев разработать и утвердить порядок проведения конкурса с обеспечением открытости и прозрачности;

- в срок до 1 мая 2021 года разработать и утвердить программу трансформации вузов.

Выбранные для трансформации вузы поэтапно перейдут на систему самофинансирования. Начиная с 2021/2022 учебного года в порядке эксперимента параметры приема на платно-контрактной основе на направления бакалавриата будут формироваться ими самостоятельно. Кроме того, исходя их зарубежной практики, вступительные экзамены в данные вузы будут проводиться самостоятельно при согласовании с государственной комиссией.

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Из зарубежных вузов – партнеров будут приглашаться преподаватели, начнется поэтапное внедрение преподавания предметов на иностранных языках. 

Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли должны принять меры по привлечению грантов международных финансово-экономических институтов для финансирования трансформации.

Теги:
вузы, вуз, ВУЗ, высшее образование, Образование, Узбекистан, Узбекистан



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