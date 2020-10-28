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Узбекистанец заплатил алименты сразу за шесть лет

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15274259/Uzbekistanets-zaplatil-alimenty-srazu-za-shest-let.html

Отец-должник рассчитал алименты на материальное обеспечение детей до 2025 года. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Узбекистанец выплатил алименты в размере 45 миллионов 700 тысяч сумов сразу за шесть лет, сообщает УзА.

"Решением Каттакурганского межрайонного суда по гражданским делам с гражданина Жамшида Халилова было определено взыскать алименты в размере одной трети заработной платы в пользу Махлиё Икрамовой на материальное содержание двух несовершеннолетних детей", - говорится в информации.

Мужчина в течение года не выплачивал алименты. В связи с этим по данному случаю отделом Бюро принудительного исполнения Каттакурганского района было открыто исполнительное дело.

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Сотрудники Бюро принудительного исполнения Каттакурганского района провели разъяснительную работу, после чего отец-должник рассчитал алименты на материальное обеспечение детей до 2025 года.

Теги:
семья, семья, родители, дети, должники, долги, Узбекистан, Узбекистан, алименты



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