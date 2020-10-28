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В Бухаре стартует масштабная акция "Зеленый город"

Пресс-служба хокимията Бухары
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15274718/V-Bukhare-startuet-masshtabnaya-aktsiya--Zelenyy-gorod.html

Региональный хокимият возьмет деревья на баланс города. Ухаживать за зелеными насаждениями будут работники Управления благоустройства.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Бухаре 29 октября начнется масштабная озеленительная акция "Зеленый город". В этот день волонтеры и специалисты высадят у аллеи Арк 150 саженцев, приобретенных компанией Knauf. Об этом сообщили в региональной администрации.

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Отмечается, что хокимият Бухары возьмет деревья на баланс города, а работники Управления благоустройства будут обеспечивать им должный уход.

"За грамотностью посадок проследят специалисты Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана. Они проконтролируют величину лунок, внесение почвосмесей и проведут мастер-класс по правильной высадке саженцев", - информируется в релизе.

Помимо крепости, в программу озеленения также включены архитектурный ансамбль Кош-медресе и жилые микрорайоны Бухары. В этих местностях высадка деревьев будет осуществляться в период с 30 октября по 1 ноября.

Теги:
Хокимият, Экологическая акция, Акция, озеленение, Бухара



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