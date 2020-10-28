Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 октября

Сколько граждан республики прошли ПЦР-тест на коронавирус, как правильно реагировать на заражение члена семьи COVID, какой бюджет власти намерены сформировать на 2021 год с учетом пандемии — об этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID в стране

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 66 141 (+260) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 260 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 63 323 человека (+279). Это 95,7% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 558.

Какие продукты защищают от коронавируса — рассказала диетолог

Противостоять COVID-19 поможет активное употребление продуктов, богатых витаминами и минералами.

Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог Екатерина Бурляева отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа.

Список продуктов, в которых эти полезные элементы содержатся, можно изучить здесь.

В Узбекистане ПЦР-тест на коронавирус прошли 4,2 миллиона человек

Об этом заявил член штаба по борьбе с COVID-19 Ботир Курбанов.

"Если в органах дыхания наблюдаются клинические признаки заболевания, то необходимо пройти ПЦР-тест. Точный диагноз зависит от положительного результата лабораторного исследования", — призвал он.

Сколько власти выделят из бюджета на закупку вакцин и борьбу с COVID в 2021 году

Власти Узбекистана предложили выделить в 2021 году на борьбу с пандемией и закупку вакцин 3,43 триллиона сумов из госбюджета.

Эти деньги будут перечислены Министерству финансов как распределителю первичных бюджетных средств. Всего в следующем году ведомству будет направлено 54,35 триллиона сумов.

Гражданам республики помогут с оборудованием для реабилитации после коронавируса

Для переболевших COVID-19 и нуждающихся в реабилитации будут выдавать на дом кислородные концентраторы и пульсоксиметры.

Решение утверждено Республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

Оборудование будет предоставляться во временное и безвозмездное пользование из медицинских учреждений Минздрава Узбекистана.

Как реагировать на заражение члена семьи COVID-19 — мнение эксперта

Нередко люди проявляют не слишком адекватную реакцию на болезнь человека из семьи, отметил ассистент кафедры инфекционных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Гуреев.

"Если у кого-то одного из членов семьи COVID, то, как чумной, избавляешься от всех родственников в радиусе километра. Надо все-таки помнить, что это не бубонная чума и никого сжигать рядом с собой не нужно", — заявил он.

По мнению специалиста, не надо прибегать к жестким мерам, а просто изолироваться в отдельной комнате и ходить по квартиру в маске, также пользоваться отдельной посудой.

Свадьбы в банкетных залах больше не под запретом

Проводить семейные торжества, свадьбы и другие церемонии можно с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории).

Об этом заявили в штабе по борьбе с COVID-19.

Информация о том, что свадьбы разрешается проводить в банкетных залах, до сегодняшнего дня официально не оглашалась.

Перелеты между Ташкентом и Душанбе возобновятся не ранее 1 января 2021 года

В правительстве Таджикистана отметили, что сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 не позволяет принять быстрое и окончательное решение.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Агентство гражданской авиации Таджикистана уже получило добро на возобновление авиарейсов в Ташкент.

Россия передала Узбекистану первую мобильную клинику

Ее передача прошла в рамках Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями.

Программа проводится совместно ЮНЭЙДС, Роспотребнадзором и Фондом "СПИД Инфосвязь" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации с 2013 года.

Как можно облегчить условия трудовым мигрантам в РФ?

В период начала пандемии в России работало около 2,3 миллиона трудовых мигрантов, однако затем многие из них лишились работы или находятся в поисках лучших условий.

База для трудоустройства мигрантов, которые поедут на работу в РФ после снятия ограничений на въезд, сейчас очень актуальна и необходима, считает глава комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Однако прежде нужно обратить внимание на российское законодательство, считает эксперт.

Подробности читайте в материале.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 44 миллионов, скончались 1,17 миллиона человек, выздоровели — 29,8 миллиона.