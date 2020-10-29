Один из столичных районов временно останется без газа

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Алмазарском районе столицы временно приостановят газоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе филиала газоснабжения Hududgaz Poytaxt.

Подачу приостановят 29 октября с 10.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтных работ на подземных газопроводах среднего давления на улице Аллон и 2-Чимбой.

Газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.