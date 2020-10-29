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Один из столичных районов временно останется без газа

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15280044/Odin-iz-stolichnykh-rayonov-vremenno-ostanetsya-bez-gaza-.html

Отмечается, что снабжение природным газом будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Алмазарском районе столицы временно приостановят газоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе филиала газоснабжения Hududgaz Poytaxt. 

Подачу приостановят 29 октября с 10.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтных работ на подземных газопроводах среднего давления на улице Аллон и 2-Чимбой.

Газоснабжение будет восстановлено сразу после окончания ремонтных работ. 

Теги:
Узбекистан, Газ, Ташкент



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