Что общего между вспышками COVID и "испанки" в XX веке — ответ инфекциониста

Также специалист рассказал, почему коронавирусная инфекция так быстро распространилась по миру.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Недавно ученые выдвинули любопытную теорию, согласно которой каждые 100 лет происходит вспышка какого-либо серьезного заболевания, которое становится вызовом для человечества.

Так, в 1918-1920 годах произошла массовая пандемия "испанки". Тогда жертвами гриппа стали около 100 миллионов человек — почти что каждый третий житель Земли.

Этот же год запомнится вспышкой пандемии COVID-19, которую, на сегодняшний день, выявили у 44 миллионов жителей планеты. От коронавируса, по последним данным, скончалось 1,17 миллиона человек.

Между тем ученые отмечают определенное сходство коронавируса с испанским гриппом.

"Это (COVID-19. — Sputnik) тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении", — заявил главный инфекционист Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Однако специалист отметил, что эпидемическийй потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа.

"Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть он высок. Контагиозность высокая", — добавил инфекционист.

Вот почему коронавирусная инфекция так быстро распространилась по миру и приобрела масштабы пандемии, заключил Чуланов.