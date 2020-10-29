Житель Ташкента, застреливший соседского кота, понес наказание

Об этой истории стало известно благодаря неравнодушной соседке, которая собрала доказательства и подала заявление в местное ОВД.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В общество защиты животных Mehr va Oqibat поступило заявление от жительницы Мирабадского района.

Она рассказала, что 11 октября вечером в ее кота стреляли. В убийстве питомца женщина обвинила своего соседа. По ее словам, мужчина уже давно занимается отстрелом кошек.

Затем женщина собрала необходимые документы (фото рентгена, на котором обнаружили две пули, а также протокол патологоанатомического вскрытия) и подала заявление в ОВД №4 Мирабадского района.

Через несколько дней сотрудники ОВД выехали на место и поговорили с пострадавшей и другими местными жителями, питомцев которых также застрелили.

Дело рассмотрели в суде. В итоге злоумышленнику назначили штраф в размере двух БРВ – 446 тысяч сумов.

"Отвественность на наш взгляд мизерная за такое правонарушение", – отметили в организации по защите животных.

В Mehr va Oqibat подчеркнули, что продолжат работу над увеличением ответственности за жестокое обращение с братьями меньшими.