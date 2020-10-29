18:04 29 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск

Житель Ташкента, застреливший соседского кота, понес наказание

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
59521
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1d/15280780.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15280851/Zhitel-Tashkenta-zastrelivshiy-sosedskogo-kota-pones-nakazanie.html

Об этой истории стало известно благодаря неравнодушной соседке, которая собрала доказательства и подала заявление в местное ОВД.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В общество защиты животных Mehr va Oqibat поступило заявление от жительницы Мирабадского района.

Приют для бездомных животных в Москве
© Sputnik / Илья Питалев
В Ташобласти жители намерены засудить мужчину за отстрел собак при детях

Она рассказала, что 11 октября вечером в ее кота стреляли. В убийстве питомца женщина обвинила своего соседа. По ее словам, мужчина уже давно занимается отстрелом кошек.

Затем женщина собрала необходимые документы (фото рентгена, на котором обнаружили две пули, а также протокол патологоанатомического вскрытия) и подала заявление в ОВД №4 Мирабадского района.

Через несколько дней сотрудники ОВД выехали на место и поговорили с пострадавшей и другими местными жителями, питомцев которых также застрелили. 

Дело рассмотрели в суде. В итоге злоумышленнику назначили штраф в размере двух БРВ – 446 тысяч сумов.

"Отвественность на наш взгляд мизерная за такое правонарушение", – отметили в организации по защите животных.

В Mehr va Oqibat подчеркнули, что продолжат работу над увеличением ответственности за жестокое обращение с братьями меньшими.

Теги:
Ташкент, оружие, кот



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться