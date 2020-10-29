ТГЮУ откроет свой факультет в Таджикистане

Он образован для привлечения иностранных студентов и инвестиций в страну, а также для вхождения университета в международные рейтинги.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ) откроет факультет в Таджикистане, сообщают в Министерстве высшего и среднего специального образования.

"Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики с ТГЮУ подписали соглашение о создании совместного факультета", - говорится в информации.

Отмечается, что это первый факультет ТГЮУ за рубежом. Он образован для превращения системы высшего образования Узбекистана в сообщество международных образовательных программ в Центральной Азии, а также для привлечения иностранных студентов и инвестиций в страну и вхождения университета в международные рейтинги.

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На факультете смогут смогут учиться не только граждане Таджикистана, но и других зарубежных стран. Преподавание будет вестись на русском и английском языках. Выпускники факультета получат диплом обоих вузов.