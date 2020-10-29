Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 октября

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 66 392 (+79). Читайте подробнее - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 66 392 (+79).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 72 – в Ташкенте; 7 - в Ташкентской области.

В Узбекистане скончался еще один пациент с коронавирусом.

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 135 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 63 581 (+135), показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 250 пациентов.

В Узбекистане запустили Telegram-бот для получения результатов ПЦР-теста

Для упрощения процедуры в республике создан специальный Telegram-бот. Воспользовавшись его услугой, можно оперативно получить действующий официальный бланк с результатами тестирования не выходя из дома.

Telegram-бот выдаст результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 ("Отрицательный" или "Положительный") и предоставит ссылку, по которой можно скачать или распечатать официальный бланк с результатами ПЦР-теста. Он также имеет считываемый электронными устройствами QR-код.

Карантин с акцентом: как постсоветские страны борются с COVID-19

Пандемия коронавируса в разной степени затронула все постсоветские страны. Каждое государство вводит свои меры профилактики, и наиболее показательны в этом отношении карантинные ограничения в столицах.

В Узбекистане, согласно официальным сводкам, ситуация с коронавирусом выглядит стабильной и управляемой, но ряд ограничений, прежде всего, масочный режим, дистанция и обязательная санитарная обработка, все еще действует.

Махмуд Мурадов заболел коронавирусом и отменил предстоящий бой

Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов заразился COVID-19 и по этой причине не сможет выйти на ринг для участия в предстоящем поединке UFC 31 октября.

Бой должен был состояться в Лас-Вегасе (США), а соперником стать американец Кевин Холланд.

В России у летучих мышей обнаружен коронавирус

По данным Роспотребнадзора, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 44,5 миллионов, скончались 1,17 миллиона человек, выздоровели — 30,1 миллиона.