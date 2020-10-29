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Ученый-востоковед Андрей Кубатин

В Ташкенте от коронавируса скончался ученый-востоковед Андрей Кубатин

Facebook / Andrey Kubatin
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15286187/V-Tashkente-ot-koronavirusa-skonchalsya-uchenyy.html

Историк находился в больнице c 15 октября и получал лечение от коронавируса. О его смерти сообщили друзья и родственники.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Скончался ученый-востоковед Андрей Кубатин. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Соболезнования в связи с кончиной историка выразили близкие и друзья на его странице Facebook.

Андрей Кубатин находился в больнице c 15 октября и получал лечение от болезни. Но несмотря на усилия врачей, ученый скончался. Ему было 36 лет.

В 2017 году он был осужден по статье 157 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Его обвинили в передаче турецким коллегам ценных книг. Сотрудники спецслужб сочли, что переданные материалы можно использовать для пропаганды пантюркизма, разжигания межнациональной вражды, а также для получения сведений о геологических запасах Узбекистана.

После резонансного обращения ученых со всего мира к президенту Шавкату Мирзиёеву суд дело пересмотрел и снизил срок тюремного заключения с 11 до 5.

А в сентябре 2019 года Ташкентский областной суд по уголовным делам оправдал и освободил из зала суда ученого-востоковеда Андрея Кубатина.

Теги:
государственная измена, Узбекистан, коронавирус



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