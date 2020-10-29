01:02 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Здание Кабинета министров Узбекистана

Назначен новый руководитель сектора по координации сферы сейсмологии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15286953/Naznachen-novyy-rukovoditel-sektora-po-koordinatsii-sfery-seysmologii.html

На должность главы государственной структуры при Кабинете министров Узбекистана утвержден Диёрбек Бекмирзаев.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Руководителем сектора по координации сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности назначен Диёрбек Бекмирзаев. Об этом сообщают в новостном агентстве "УзА".

Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по коренному совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан".

Согласно документу, в составе департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности исполнительной структуры Кабинета Министров был образован сектор по координации сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности. В связи с чем дополнительно были выделены 3 штатные единицы.

Теги:
руководитель, назначение, Кабинет Министров Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться