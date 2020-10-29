Назначен новый руководитель сектора по координации сферы сейсмологии

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Руководителем сектора по координации сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности назначен Диёрбек Бекмирзаев. Об этом сообщают в новостном агентстве "УзА".

Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по коренному совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан".

Согласно документу, в составе департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности исполнительной структуры Кабинета Министров был образован сектор по координации сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности. В связи с чем дополнительно были выделены 3 штатные единицы.