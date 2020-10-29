01:02 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Города мира. Киев

Ой та Галя и Султан: Узбекистан готов принять туристов из Украины

© Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
21512
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15287266/Oy-ta-Galya-i-Sultan-Uzbekistan-gotov-prinyat-turistov-iz-Ukrainy.html

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что Узбекистан открыл свои границы для украинцев.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что Узбекистан открыл свои границы для граждан Украины.

Отмечается, что республика стала 59 страной, которая сняла ограничения на въезд для украинцев.

"Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", – сказал глава МИД.
© Sputnik / Стрингер
Стала известна стоимость билетов в города Украины из Узбекистана

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины также заявил, что "страна не очень популярна среди украинских туристов, хотя там есть уйма красивых мест".

Ранее была опубликована информация, что самый крупный авиаперевозчик Украины Windrose ("Роза ветров") планирует выполнять чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент два раза в неделю. Выданное право на осуществление полетов действительно до 27 марта 2021 года.

Теги:
границы, Авиасообщение, туристы, Узбекистан, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться