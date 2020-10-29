Ой та Галя и Султан: Узбекистан готов принять туристов из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что Узбекистан открыл свои границы для украинцев.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что Узбекистан открыл свои границы для граждан Украины.

Отмечается, что республика стала 59 страной, которая сняла ограничения на въезд для украинцев.

"Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", – сказал глава МИД.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины также заявил, что "страна не очень популярна среди украинских туристов, хотя там есть уйма красивых мест".

Ранее была опубликована информация, что самый крупный авиаперевозчик Украины Windrose ("Роза ветров") планирует выполнять чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент два раза в неделю. Выданное право на осуществление полетов действительно до 27 марта 2021 года.