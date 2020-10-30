15:24 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Коровы

В Наманганской области задержан мужчина за кражу животных на 127 млн сумов

Пресс-служба сельскохозяйственного кластера Jizzax Organic
Общество
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/13/14798622.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15291365/V-Namanganskoy-oblasti-zaderzhan-muzhchina-za-krazhu-zhivotnykh-na-127-mln-sumov.html

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В правоохранительные органы Наманганской области обратился с заявлением житель Уйчинского района. Он просил принять меры в отношении своего знакомого, похитившего у него животных, сообщают в МВД Узбекистана.

У пенсионера украли двух коров >>

В ходе проведенного расследования было установлено, что мошенник приобрел у заявителя 9 голов крупного и 2 головы мелкого рогатого скота на общую сумму 127,5 млн сумов. Он обещал выплатить за них денежные средства 10 июля текущего года. Злоумышленник забрал животных и перепродал их третьему лицу. Все денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Жителя Ташкентской области будут судить за кражи породистых собак >> 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

В настоящее время ведется следствие.

Теги:
мошенничество, МВД Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
"У нас другая страна и экономика сегодня": Путин о благосостоянии россиян
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться