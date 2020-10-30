В Наманганской области задержан мужчина за кражу животных на 127 млн сумов

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В правоохранительные органы Наманганской области обратился с заявлением житель Уйчинского района. Он просил принять меры в отношении своего знакомого, похитившего у него животных, сообщают в МВД Узбекистана.

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В ходе проведенного расследования было установлено, что мошенник приобрел у заявителя 9 голов крупного и 2 головы мелкого рогатого скота на общую сумму 127,5 млн сумов. Он обещал выплатить за них денежные средства 10 июля текущего года. Злоумышленник забрал животных и перепродал их третьему лицу. Все денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящее время ведется следствие.