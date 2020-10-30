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Производство традиционных ковров

Куда Узбекистан экспортирует свои ковры — топ-5 стран

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15294060/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran.html

Ранее власти республики объявили о предоставлении субсидий и компенсаций для мастеров и предприятий, изготавливающих данную продукцию.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане активно развивается ковроткачество. Сотканные изделия пользуются большой популярностью, особенно за границей.

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© Sputnik . Denis Aslanov
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Как отметили в Государственном таможенном комитете, лишь за этот год страна экспортировала ковровой продукции на 18 миллионов долларов.

Оценить масштаб можно и в более понятном выражении: если представить, что все проданные ковры сшить вместе, то длина этого изделия составит более 6 квадратных километров. 

Также в ГТК составили список из пяти основных импортеров узбекских ковров. На первом месте расположился Азербайджан (26% всей продукции). 

Далее идут Кыргызстан – 25%, Казахстан – 16%, Россия – 13% и Афганистан – 13%.

Между тем специалисты также отметили, что с недавних пор интерес к узбекским коврам проявили и в США — за последний год экспорт туда вырос в два раза. 




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