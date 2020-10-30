Куда Узбекистан экспортирует свои ковры — топ-5 стран

Ранее власти республики объявили о предоставлении субсидий и компенсаций для мастеров и предприятий, изготавливающих данную продукцию.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане активно развивается ковроткачество. Сотканные изделия пользуются большой популярностью, особенно за границей.

Как отметили в Государственном таможенном комитете, лишь за этот год страна экспортировала ковровой продукции на 18 миллионов долларов.

Оценить масштаб можно и в более понятном выражении: если представить, что все проданные ковры сшить вместе, то длина этого изделия составит более 6 квадратных километров.

Также в ГТК составили список из пяти основных импортеров узбекских ковров. На первом месте расположился Азербайджан (26% всей продукции).

Далее идут Кыргызстан – 25%, Казахстан – 16%, Россия – 13% и Афганистан – 13%.

Между тем специалисты также отметили, что с недавних пор интерес к узбекским коврам проявили и в США — за последний год экспорт туда вырос в два раза.