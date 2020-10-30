В Андижане откроется филиал Варшавского университета менеджмента

Ожидается, что реализация этого проекта расширит сотрудничество Польши и Узбекистана в сфере образования.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В пресс-службе МИД Узбекистана заявили о запланированном открытии в Андижане филиала Варшавского университета менеджмента.

Об этом говорили в рамках встречи главы МИД Абдулазиза Камилова с послом Республики Польша в Узбекистане Петром Ивашкевичем, который завершает свою миссию в стране. Ожидается, что реализация проекта расширит сотрудничество двух стран в сфере образования.

Стороны также обсудили перспективы развития узбекско-польского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Несмотря на пандемию, товарооборот между странами в январе-сентябре вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться за счет увеличения экспорта узбекской сельхозпродукции в Польшу.

В последние годы Узбекистан уделяет пристальное вниманию развитию образовательной сферы. Так, в начале октября президент подписал постановление о создании филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Ташкенте.

Одним из основных направлений деятельности учебного учреждения станет подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры в соответствии с международными образовательными стандартами.