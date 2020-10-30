Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 октября

Ученые обнаружили новый симптом COVID-19, в Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки цен на лекарства в аптеках, UzAirways организует новый чартерный рейс — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 66 628 (+236) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 201 пациент с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 63 864 человека (+283). Это 95,8% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 562.

Ученые обнаружили новый нетипичный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии в ходе совместных исследований обнаружили новый симптом коронавируса — раздражение на пальцах ног, при котором они сильно краснеют.

Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.

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Цены на лекарства в аптеках можно теперь проверить через Telegram-бот

Telegram-бот @dorinarx_bot был запущен в связи с тем, что в последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на некоторые лекарственные средства.

В 42 аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства >>

От потребителей поступали жалобы на необоснованно высокие цены на противовирусные и жаропонижающие препараты.

Теперь же будет введен публичный механизм для обеспечения соблюдения установленных правил регулирования цен на лекарства.

UzAirways организует чартерный рейс по маршруту Ташкент—Дели—Ташкент

Полет запланирован на 12 ноября по следующему графику:

Ташкент – Дели HY 3421 (Airbus 320)

вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное);

вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное); Дели – Ташкент HY 3422 (Airbus 320)

вылет в 19.00, прибытие в 21.30 (время местное).

Стоимость билета до Дели варьируется в пределах 378-591 долларов. Цена на билет из Дели до Ташкента составляет 358-556 долларов.

Ташкент предложил Сеулу создать кластер по созданию вакцин против COVID-19

Узбекистан предлагает Южной Корее создать фармацевтический кластер по выпуску вакцин против коронавируса и систем точного диагностирования инфекции, заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также отметил важность узбекско-корейского сотрудничества в организации современных лабораторий и модернизации пунктов санитарного пограничного контроля.

Заболевшие мигранты из ЦА зачастую оказываются в "серой зоне" — мнение эксперта

"Граждане Центральной Азии сейчас не могут вернуться домой или не имеют на это ресурсов в связи с пандемией. Естественно, им нужно оказывать помощь. Эти люди зачастую оказываются в "серой зоне", поскольку не знают, куда можно обратиться за медицинской помощью, или не доверяют государственной системе здравоохранения, потому что боятся, что любое выявление инфекции приведет к их депортации", — объяснил руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский.

Подробнее о программе профилактики COVID-19 и ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов в Московском регионе читайте в материале.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 45,1 миллиона, скончались 1,18 миллиона человек, выздоровели — 30,3 миллиона.