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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

"Проблем? Йок!": зачем в столичном метро убрали из эфира ролик — подробности

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15295897/Problem-Yok-zachem-v-stolichnom-metro-ubrali-iz-efira-rolik--podrobnosti.html

Продукт принадлежал компании Credit Asia и размещался рекламными агентствами на коммерческой основе.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На днях среди узбекистанских пользователей социальных сетей бурное обсуждение вызвала тема, связанная с демонстрацией коммерческого ролика в поездах столичной подземки, в котором была употреблена жаргонная лексика. По этом факту представители столичного метрополитена предоставили официальный комментарий.

"Данный видеоролик является рекламой компании Credit Asia и размещается рекламными агентствами на коммерческой основе. Со слов авторов-разработчиков ролика, употребление в данном рекламном ролике фразы "проблем йок" не имело умысла ущемить права граждан в области языковой политики и являлось авторским выражением", — пояснили в пресс-службе организации.

Учитывая общественное мнение, руководство "Тошкент метрополитени" обязало рекламные агентства удалить ролик из трансляции.

Теги:
Тошкент метрополитени, Ташкентский метрополитен, Ташкент



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