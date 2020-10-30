"Проблем? Йок!": зачем в столичном метро убрали из эфира ролик — подробности

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. На днях среди узбекистанских пользователей социальных сетей бурное обсуждение вызвала тема, связанная с демонстрацией коммерческого ролика в поездах столичной подземки, в котором была употреблена жаргонная лексика. По этом факту представители столичного метрополитена предоставили официальный комментарий.
"Данный видеоролик является рекламой компании Credit Asia и размещается рекламными агентствами на коммерческой основе. Со слов авторов-разработчиков ролика, употребление в данном рекламном ролике фразы "проблем йок" не имело умысла ущемить права граждан в области языковой политики и являлось авторским выражением", — пояснили в пресс-службе организации.
Учитывая общественное мнение, руководство "Тошкент метрополитени" обязало рекламные агентства удалить ролик из трансляции.