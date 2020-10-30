В Узбекистане директоров школ будут выбирать на основе конкурса

Каждый кандидат должен будет представить свою программу развития образовательного учреждения и в течение трех лет ежегодно отчитываться перед кенгашами.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования системы образования и воспитания, ускорения развития науки в Узбекистане.

Президент отметил, что это — важный "краеугольный камень развития, сила", приумножающая мощь страны. Между тем сегодня в сфере образования существует несколько проблем, которые необходимо решать.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Одна из них — это незагруженность некоторых школ из-за низкого качества образования и недостаточности материально-технической базы. К примеру, в 32 школах города Ташкента — крайне низкий уровень охвата учащихся.

"В связи с созданием широких условий для частных учебных заведений в нашей стране предложено в следующем году в порядке эксперимента передать незагруженные школы в доверительное управление на конкурсной основе", — отметил Мирзиёев.

Глава государства также затронул вопросы внедрения современного менеджмента в школах. В ходе совещания было предложено назначать директоров школ по согласованию непосредственно с местными кенгашами.

При этом будет проводиться конкурс: каждый кандидат должен будет подготовить и представить программу повышения показателей образовательного учреждения на три года.

Участник, чья программа будет признана лучшей, станет директором школы. Однако он обязан будет ежегодно отчитываться о своей деятельности перед кенгашами.

"Основная цель этих мер – организовать эффективную работу школ, исключить незаконные вмешательства в работу директоров и устранить текучесть кадров", — отмечалось в ходе совещания.

Школа – это не только образовательное учреждение, но и место духовно-нравственного воспитания

Мирзиёев подчеркнул необходимость привлекать к этой работе местных поэтов и писателей. Оплачивать их труд предлагается из фонда директоров школ и местных бюджетов.

Глава республики заявил, что в сфере высшего образования должна быть создана здоровая конкуренция, увеличен охват, а также создан как минимум один негосударственный вуз в каждом регионе.

"Рассмотренные сегодня вопросы требуют высокого уровня ответственности от руководителей всех уровней – от директоров школ до премьер-министра. Эта, на первый взгляд, незаметная работа станет мощным источником, способным в ближайшие 10-15 лет кардинально изменить облик всей страны и государства", – заключил Мирзиёев.

В ходе совещания хокимы, ректоры вузов, директора школ и учителя высказали свои мнения относительно повышения качества и эффективности образования.