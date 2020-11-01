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Дорожный знак Ремонт дороги

Реконструкция улицы Фаргона йули близится к завершению — ГУВД Ташкента

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201101/15302000/Rekonstruktsiya-ulitsy-Fargona-yuli-blizitsya-k-zaversheniyu--GUVD-Tashkenta.html

Работы начались в июне этого года. Проект был разработан совместно с турецкой компанией Kalyon.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Реконструкция улицы Фаргона йули, которая была самой разбитой в Ташкенте, близится к завершению, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

"Сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) сотрудники УБДД ГУВД Ташкента совместно с работниками хокимията столицы устанавливают дорожные знаки. Просим вас отнестись с пониманием, скоро все неудобства останутся в прошлом", — говорится в публикации.

Пока горожан попросили пользоваться объездными путями.

Реконструкция улицы Фаргона йули началась в июне. Проект был разработан совместно с турецкой компанией Kalyon. Он предусматривает строительство новой восьмиполосной автодороги, ремонт существующей двухполосной дороги, создание зеленых зон, пешеходных и велосипедных дорожек.

В конце августа ход работ оценил глава республики Шавкат Мирзиёев.

Теги:
ГУВД Ташкента, Узбекистан, реконструкция, ремонт дорог, ремонт, Ташкент



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