Владельцы столичных автомоек ужесточат отбор сотрудников

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Владельцы ташкентских автомоек должны ужесточить отбор сотрудников и усилить контроль за ними, следует из сообщения Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

"Руководителей организаций предупредили об ответственности за персонал <...>, призвали строго контролировать их зону ответственности, фильтровать нанимаемых людей и фиксировать их данные. Также было рекомендовано не допускать рабочий персонал до приема ключа от транспортного средства клиента, а в случаях, когда это необходимо, предложено назначить ответственное лицо, принимающее и строго контролирующее использование ключа в отсутствие владельца автомобиля", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, заместитель начальника ведомства полковник Муродилла Аликориев и ответственные лица Управления безопасности дорожного движения и Управления профилактики правонарушений на днях провели встречу с представителями 217 столичных организаций, которые осуществляют мойку автомобилей и оказывают сопутствующие услуги. Мероприятие было организовано с целью профилактики преступлений, имевших место в последнее время: в частности, угонов машин и следовавших за ними ДТП.

Теперь руководитель автомойки в сотрудничестве с инспекторами профилактики сможет проверить данные нанимаемого сотрудника на соответствие действительности, а также — не находится ли он в розыске за какие-либо преступления, не было ли в его биографии угонов транспортных средств.