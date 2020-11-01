Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 ноября

Общее число выздоровевших возросло до 64 354, плюс 119 к этому часу. Скончались еще четыре человека, всего — 570.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось за воскресенье на 169 и достигло 67 101, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Первый в стране случай COVID-19 выявили 15 марта. В августе количество новых заболевших сократилось с 600-700 до 200-300 в сутки, однако в сентябре динамика вновь выросла — как и во многих других странах мира.

"По состоянию на 1 ноября 2020 года 18.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 67 101", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

Скончались еще четыре человека, всего — 570.

Общее число выздоровевших возросло до 64 354, плюс 119 к этому часу: 57 граждан — в Ташкенте, шесть — в Каракалпакстане, 15 — в Андижанской области, четыре — в Кашкадарьинской, три — в Навоийской, шесть — в Наманганской, десять — в Самаркандской, 18 — в Сырдарьинской,

На лечении находятся 2 177 пациентов.

Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.