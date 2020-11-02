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Работа за компьютером. Клавиатура

В Навоийской области открылся Учебный центр цифровых технологий

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15306220/V-Navoiyskoy-oblasti-otkrylsya-Uchebnyy-tsentr-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Это место предназначено для привлечения к обучению свыше тысячи учеников 5-11 классов районных школ, а также нетрудоустроенных молодых людей, повышения квалификации сотрудников предприятий и организаций в сфере ИКТ.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Хатырчинском районе Навоийской области открылся Учебный центр цифровых технологий, сообщают в Министерстве инноваций.

Он открылся в здании почтовой связи Хатырчинского района Навойиского филиала АО "Узбекистон почтаси".

"Центр оснащен необходимым техническим оборудованием. В частности, в компьютеризированной учебной аудитории созданы все условия для обучения молодежи основам компьютерных технологий, программирования, робототехники и киберспорта", - говорится в информации.

Это место предназначено для привлечения к обучению свыше тысячи учеников 5-11 классов районных школ, а также нетрудоустроенных молодых людей, повышения квалификации сотрудников предприятий и организаций в сфере ИКТ.

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Помимо этого, продолжается работа по привлечению районной молодежи к участию в мегапроекте One Million Uzbek coders. В настоящее время по Навоийской области на данной платформе зарегистрировалось свыше десяти тысяч юношей и девушек. В Хатырчинском районе зарегистрировались 335 молодых людей, из которых 57 успешно окончили курсы и получили сертификаты.

Теги:
Навоийская область, технологии, IT-технологии, Узбекистан, Узбекистан



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