В Ташкенте более 50% первоклассников обучаются на узбекском языке

Сейчас ведется работа по улучшению материально-технического состояния школ с узбекским обучением, в том числе по повышению качества преподавания русского и английского языков.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте доля первоклассников, обучающихся на узбекском языке, увеличилась до 55,5%. В 2018 году этот показатель составлял всего 48%, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

"Будет продолжена системная работа по повышению престижа школ на узбекском языке. Это, в свою очередь, способствует повышению качества образования в школах, где преподается русский язык", — добавили в ведомстве.

В МНО отметили, что, согласно международным правилам, ребенку, обучающемуся на родном языке, гораздо легче освоить предметы.

Особенно в начальных классах это помогает им лучше подготовиться к выполнению домашних заданий и улучшить свои знания предметов.

В МНО также указали на то, что количество учеников в одном классе с русским обучением зачастую превышало норму в 35 учеников, что имело свои негативные последствия.

Ранее власти республики утвердили концепцию развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годах.

В частности, к 2030 году количество часов преподавания предмета "Родной язык" планируют увеличить до 110 часов в неделю (сейчас на дисциплину в базовом учебном плане общеобразовательных школ выделяется 84 часа).