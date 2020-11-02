Сколько мобильных телефонов приходится на одну семью в Узбекистане

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Лоукостер Air Arabia выполнит первый регулярный рейс из ОАЭ в Узбекистан Первый рейс будет осуществлен в Ташкент из Шарджи 4 ноября. Самолет прибудет в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова ориентировочно в 15.00 часов. 12

В Японии проведут "Дни Ташкента" — подробности Прорабатывается вопрос об организации культурного и туристического форумов, выставки узбекской продукции и ремесленнических изделий, концертной программы с участием японского ансамбля "Узбегим" и другие мероприятия. 26