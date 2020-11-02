Сколько мобильных телефонов приходится на одну семью в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Узбекистане на 100 домохозяйств приходятся 285 смартфонов, сообщает Госкомстат.
"По состоянию на январь-сентябрь 2020 года, количество мобильных телефонов на 100 домохозяйств составило 285 штук. Данные о наличии мобильных телефонов были получены в результате выборочных обследований домохозяйств", - говорится в информации.
Отмечается, что в 2010-м этот показатель составлял 145 шт., в 2015 году — 234 шт.
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Так, согласно подсчетам, на одну семью приходится около трех мобильных телефонов.