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Сколько мобильных телефонов приходится на одну семью в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15308518/Skolko-mobilnykh-telefonov-prikhoditsya-na-odnu-semyu-v-Uzbekistane.html

Данные о наличии мобильных телефонов были получены в результате выборочных обследований домохозяйств.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Узбекистане на 100 домохозяйств приходятся 285 смартфонов, сообщает Госкомстат.

"По состоянию на январь-сентябрь 2020 года, количество мобильных телефонов на 100 домохозяйств составило 285 штук. Данные о наличии мобильных телефонов были получены в результате выборочных обследований домохозяйств", - говорится в информации.

Отмечается, что в 2010-м этот показатель составлял 145 шт., в 2015 году — 234 шт.  

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Так, согласно подсчетам, на одну семью приходится около трех мобильных телефонов.

Теги:
статистика, семья, семья, мобильный телефон, Госкомстат, Узбекистан, Узбекистан



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