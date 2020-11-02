Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 ноября

Общее число выздоровевших составляет 64 625 человек — это уже 96% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 67 301 (+200) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 103 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 64 625 человек (+271). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 571.

Как долго сохраняются антитела у переболевших COVID-19?

У лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, антитела сохраняются в течение пяти месяцев.

Между тем, по словам ученых, такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Антитела могут защитить от повторного заражения COVID-19 или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.

В столице появились билборды, посвященные изоляции

В Ташкенте появилась интерактивная билборд поп-арт выставка "Изоляция-2020" в рамках проекта "Самоидентификация. 41*69".

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На выставке представлены работы молодых художников Узбекистана, связанные с карантином и изоляцией. Список локаций можно посмотреть на сайте.

Узбекистан предложил провести у себя испытание турецкой вакцины от COVID-19

Минздрав республики выступил с инициативой провести третий, финальный этап испытаний турецкой вакцины от коронавируса.

Кроме того, в ведомстве заявили о намерении продолжить приглашать турецких специалистов по борьбе с COVID.

Также был рассмотрен вопрос привлечения турецких инвестиций в производство фармацевтических препаратов и медицинских изделий.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что местная вакцина от коронавируса может быть готова к использованию весной следующего года.

На содействие занятости граждан республики выделят более $18 миллионов

Общая стоимость инициативы – 61,48 миллиона долларов.

Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 миллионов долларов, срок погашения – 30 лет с пятилетним льготным периодом.

На что именно будут направлены средства, читайте здесь.

UzAirways запускает регулярные рейсы по маршруту Шарджа-Ташкент-Шарджа

Выполнять их будет лоукостер из ОАЭ Air Arabia.

Первый рейс состоится 4 ноября. Самолет прибудет из Шарджи в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова ориентировочно в 15.00 часов.

Подробности — в материале.

Банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение эксперта

Государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

"Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность наших экономик. <...> Дорожная карта по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов", — отметил он.

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 46,6 миллиона, скончались 1,2 миллиона человек, выздоровели — 31,1 миллиона.