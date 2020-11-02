Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 ноября

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 67 301 (+200) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 103 пациента с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 64 625 человек (+271). Это 96% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 571.
Как долго сохраняются антитела у переболевших COVID-19?
У лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, антитела сохраняются в течение пяти месяцев.
Между тем, по словам ученых, такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме.
Антитела могут защитить от повторного заражения COVID-19 или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.
В столице появились билборды, посвященные изоляции
В Ташкенте появилась интерактивная билборд поп-арт выставка "Изоляция-2020" в рамках проекта "Самоидентификация. 41*69".
В Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком - фото >>
На выставке представлены работы молодых художников Узбекистана, связанные с карантином и изоляцией. Список локаций можно посмотреть на сайте.
Узбекистан предложил провести у себя испытание турецкой вакцины от COVID-19
Минздрав республики выступил с инициативой провести третий, финальный этап испытаний турецкой вакцины от коронавируса.
Кроме того, в ведомстве заявили о намерении продолжить приглашать турецких специалистов по борьбе с COVID.
Также был рассмотрен вопрос привлечения турецких инвестиций в производство фармацевтических препаратов и медицинских изделий.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что местная вакцина от коронавируса может быть готова к использованию весной следующего года.
На содействие занятости граждан республики выделят более $18 миллионов
Общая стоимость инициативы – 61,48 миллиона долларов.
Кредитные средства Международной ассоциации развития (МАР) составят 50 миллионов долларов, срок погашения – 30 лет с пятилетним льготным периодом.
На что именно будут направлены средства, читайте здесь.
UzAirways запускает регулярные рейсы по маршруту Шарджа-Ташкент-Шарджа
Выполнять их будет лоукостер из ОАЭ Air Arabia.
Первый рейс состоится 4 ноября. Самолет прибудет из Шарджи в международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова ориентировочно в 15.00 часов.
Подробности — в материале.
Банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия пандемии — мнение эксперта
Государствам ШОС в этом году помогало осознание единства целей и задач, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.
"Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность наших экономик. <...> Дорожная карта по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов", — отметил он.
Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 46,6 миллиона, скончались 1,2 миллиона человек, выздоровели — 31,1 миллиона.