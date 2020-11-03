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Медведя, бродившего по улицам Ангрена, поймали живым - фото

© Sputnik / Дмитрий Дебабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15311794/Medvedya-brodivshego-po-ulitsam-Angrena-poymali-zhivym---foto.html

Ранее в социальных сетях распространилось видео бродящего в одной из махаллей города Ангрена косолапого.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Медведь, который разгуливал в Ангрене по улицам махалли, был пойман и никто его не убивал, заявили в УВД Ташкентской области.

Ранее в социальных сетях распространилось видео бродящего в одной из махаллей города Ангрена косолапого. Позже на телеканале "Узбекистан 24" был опубликован репортаж, на котором говорилось, что животное было застрелено неизвестными, личность которых устанавливается органами внутренних дел. В Сети даже появилось фото, на котором рядом с мертвым зверем сидит некий мужчина с улыбкой на лице.

"Медведь в данный момент здоров и находится под охраной. Его планируется вернуть в дикую природу рано утром", - говорится в сообщении УВД.

Он помещен в безопасное место сотрудниками 2-й региональной ОВД и ГУВД Ангрена.

Медведя, бродившего по улицам Ангрена, поймали живым - фото
УВД Ташкентской области
Медведя, бродившего по улицам Ангрена, поймали живым - фото

 

Теги:
животные, Животные, Ташкентская область, Ангрен, Ангрен, Узбекистан, Узбекистан, медведь



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