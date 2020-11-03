15:11 03 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Статуя богини правосудия

В Узбекистане начнут по-новому функционировать юридические техникумы

pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15313979/V-Uzbekistane-nachnut-po-novomu-funktsionirovat-yuridicheskie-tekhnikumy.html

Прием документов в юридические техникумы начиная с 2021/2022 учебного года будет осуществляться Центрами госуслуг через ЕПИГУ или на сайте Государственного тестового центра.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по совершенствованию деятельности юридических техникумов Министерства юстиции Республики Узбекистан".

Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин
Кузнецов: юридическое образование актуально — вопрос в заложенных ценностях

Данный документ утвердил положение о порядке приема в юридические техникумы, а также административный регламент по оказанию государственных услуг по приему документов для поступления в учебное учреждение.

Начиная с 2021/2022 учебного года прием документов в юридические техникумы будет осуществляться Центрами госуслуг, через ЕПИГУ или на сайте Государственного тестового центра.

Кого будут принимать без экзаменов:

  • абитуриентов, окончивших академический лицей при Ташкентском государственном юридическом институте с показателями усвоения 56 баллов и выше;
  • учащихся, набравших 60 и более баллов на тестовых испытаниях для поступления в вузы по направлению "юриспруденция", но не поступивших. 

На юридические техникумы распространяется действие положения о предоставлении образовательных кредитов для обучения в высших учебных заведениях на платно-контрактной основе.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
В трех государственных вузах Узбекистана откроют юридические факультеты

За счет средств, поступающих от дополнительного набора на платной основе, разрешено выплачивать директорам надбавку в размере 100% к их окладам.

Для организации подготовки высококвалифицированных юридических кадров в техникумах начиная с этого учебного года внедряется порядок приема путем проведения тестовых испытаний Государственным тестовым центром, а также дополнительного приема на основе дифференцированных платных контрактов.

Этот и другие параметры (стоимость обучения, сроки и формы обучения) будет устанавливать Министерство юстиции. 

Теги:
постановление, Узбекистан, деньги, юрист, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене
Возложение цветов в Парке Победы в Ташкенте
Помним, скорбим, благодарим: в парке Победы возложили цветы к монументам
Как распределили госбюджет на 2021 год - проект

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться