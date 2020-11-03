В Узбекистане начнут по-новому функционировать юридические техникумы

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по совершенствованию деятельности юридических техникумов Министерства юстиции Республики Узбекистан".
Данный документ утвердил положение о порядке приема в юридические техникумы, а также административный регламент по оказанию государственных услуг по приему документов для поступления в учебное учреждение.
Начиная с 2021/2022 учебного года прием документов в юридические техникумы будет осуществляться Центрами госуслуг, через ЕПИГУ или на сайте Государственного тестового центра.
Кого будут принимать без экзаменов:
- абитуриентов, окончивших академический лицей при Ташкентском государственном юридическом институте с показателями усвоения 56 баллов и выше;
- учащихся, набравших 60 и более баллов на тестовых испытаниях для поступления в вузы по направлению "юриспруденция", но не поступивших.
На юридические техникумы распространяется действие положения о предоставлении образовательных кредитов для обучения в высших учебных заведениях на платно-контрактной основе.
За счет средств, поступающих от дополнительного набора на платной основе, разрешено выплачивать директорам надбавку в размере 100% к их окладам.
Для организации подготовки высококвалифицированных юридических кадров в техникумах начиная с этого учебного года внедряется порядок приема путем проведения тестовых испытаний Государственным тестовым центром, а также дополнительного приема на основе дифференцированных платных контрактов.
Этот и другие параметры (стоимость обучения, сроки и формы обучения) будет устанавливать Министерство юстиции.