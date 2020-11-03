Какие зарплаты у программистов в Узбекистане — мнения экспертов

Оплата труда новичка-разработчика варьируется от $400 до $800, а опытные специалисты уже получают от $1200 до $2000.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане эксперты в сфере информационных технологий заявили, что зарплаты программистов в стране могут могут достигать 30 миллионов сумов в месяц. Об этом сообщили в столичном IT Park.

По мнению технического директора и соучредителя компании ООО MODME Руслана Юлдашева, зарплаты разработчиков в ближайшие десять лет еще будут превышать средний заработок других специалистов на рынке труда.

Руководитель компании утверждает, что зарплата новичков в области программирования варьируется от $400 до $800, а опытные специалисты уже получают от $1 200 до $2 000.

"Если говорить про глобальный рынок, то, например, недавно знакомый искал лида фронтенд-разработки для удаленной работы с минимальным окладом 6 000 долларов в месяц, искали несколько недель. Несколько моих знакомых фронтендеров из Узбекистана не заинтересовались этим предложением – видимо, они получают уже достаточно и при этом работают в комфортных для себя условиях", – поделился Юлдашев.

В свою очередь главный разработчик и менеджер веб-проектов IT Park Максим Стифеев отмечает, что сразу получать большую зарплату без опыта работы в IT-индустрии практически невозможно. Начинающий программист с хорошими знаниями может претендовать на зарплату от $200 до $300, а если он уже имеет опыт работы от двух лет, то плата за его труд может начинаться от $1 000, добавил эксперт.

"Помимо основной работы, любой программист может выполнять сторонние заказы, работая на так называемом фрилансе, тем самым увеличивая свой заработок", – пояснил Стифеев.

В IT Park объясняют, что заработная плата разработчика может варьироваться в зависимости от опыта и объема работы, а также компании, в которую он устраивается.

"На местном рынке зарплата Frontend, Backend-разработчика, PHP-программиста в среднем может составлять от 8-10 до 20-30 млн сумов, 1С программиста – от 3 до 20 млн сумов, Fullstack-разработчика - от 10-15 до 20-30 млн сумов. В среднем опытные разработчики в Узбекистане получают около 1 000-1 500 долларов в месяц", – информируют в IT Park.

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Напомним: в мае Шавкат Мирзиёев в рамках очередного совещания призвал ускорить процесс внедрения электронных технологий в экономическую деятельность Узбекистана. Глава государства поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.