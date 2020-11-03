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Как в Узбекистане будут повышать правовую культуру среди населения

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15315729/Kak-v-Uzbekistane-budut-povyshat-pravovuyu-kulturu-sredi-naseleniya.html

Министерству юстиции поручено до 1 марта 2022 года поэтапно осуществить модернизацию Национальной базы законодательства.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации деятельности Национального правового информационного центра "Адолат" при Министерстве юстиции РУз, а также по повышению эффективности работы правовой культуры населения".

Документом утверждена программа мер по повышению правовой культуры в обществе на 2020–2021 годы.

Она включает следующие направления:

  • повышение правовой культуры населения во взаимоотношениях личности, государства и общества;
  • внедрение инновационных методов правовой пропаганды;
  • усиление роли средств массовой информации в повышении правовой культуры населения;
  • развитие системы юридического образования, подготовка и переподготовка, повышение квалификации юридических кадров;
  • создание научных основ правовой культуры.

Министерству юстиции поручено до 1 марта 2022 года поэтапно осуществить модернизацию Национальной базы законодательства.

Папка с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане создается национальный правовой информационный центр "Адолат"

В соответствии с президентским указом "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики" образован Национальный правовой информационный центр "Адолат".

Он является ведущим учреждением по оперативному доведению до населения правовой информации и официальной публикации текстов нормативно-правовых актов.

Основные задачи центра:

  • обеспечение официальной публикации законодательства в Национальной базе;
  • обеспечение электронной доставки нормативных правовых актов всем государственным органам и организациям;
  • осуществление мер по повышению правосознания и правовой культуры населения;
  • подготовка и распространение агитационных материалов, направленных на разъяснение прав и обязанностей населения;
  • подготовка оперативных информационно-аналитических медийных материалов, в том числе аудио- и видеоклипов, социальной рекламы, локальных отчетов о содержании нормативных правовых актов, а также важности реформ в стране.

Кроме того, в функции центра входит подготовка и выпуск официальных изданий, в том числе "Собрание законодательства РУз", "Собрание международных договоров РУз", периодических изданий газеты "Инсон ва қонун", журнала "Ҳуқуқ ва бурч", других юридических изданий и учебной литературы.

Теги:
закон, Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, население



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