Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 ноября

Можно ли подхватить инфекцию в лифте, какой фактор вдвое увеличивает риск летального исхода — об этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 67 553 (+252) инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 164 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 64 815 человек (+190). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 574.

Можно ли заразиться коронавирусом в лифте?

Шанс подхватить COVID-19 в лифте, в котором до этого проехал больной, действительно есть, отметили в Роспотребнадзоре.

Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что лифт маленький.

Какой фактор вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19?

Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других пациенток, сообщили американские специалисты.

Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2%.

При этом среди небеременных женщин этот фактор оказался вдвое меньше.

По словам ученых, это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности.

Почему у переболевших коронавирусом начинают активно выпадать волосы?

На этот вопрос ответили в Минздраве республики.

"Дерматологи предполагают, что это может быть последствием не самого вируса, а стресса из-за длительного лечения. Так как у волоса есть определенный жизненный цикл, выпадение происходит не сразу, а спустя несколько месяцев после пережитых потрясений", — объяснили в ведомстве.

При этом врачи не могут найти объяснение, почему некоторые пациенты теряют волосы при коронавирусе, а другие — нет. Медики считают, что это может быть связано с изначальной генетической предрасположенностью к облысению.

Наступил критический этап пандемии — заявили в ВОЗ

В ближайшие несколько месяцев ситуация с распространением в мире коронавируса будет очень тяжелой, предупредили в организации.

Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным, добавили в ВОЗ.

Казахстан усилил ограничительные меры на границе из-за пандемии

Иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, смогут пересекать госграницу не более одного раза в 90 суток.

Это касается также тех, у кого есть родственники-граждане соседней республики.

О других изменениях читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 46,9 миллиона, скончались 1,21 миллиона человек, выздоровели — 31,4 миллиона.