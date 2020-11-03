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Депутаты одобрили кандидатуру Абдухакима Хаджибаева на должность министра здравоохранения

Депутаты одобрили кандидатуру нового главы Минздрава

Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
Общество
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По итогам обсуждений народные избранники одобрили кандидатуру Абдухакима Хаджибаева на должность главы ведомства.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели кандидатуру Абдухакима Хаджибаева в качестве возможного претендента на пост министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По итогам обсуждений народные избранники одобрили кандидатуру Хаджибаева на должность главы ведомства.

Что известно о новом министре

Хаджибаев был назначен на должность первого замглавы Минздрава в июле 2020 года. А чуть менее месяца назад в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев отчитывает сотрудников специализированных больниц в Зангиатинском районе Ташкентской области.

На записи чиновник перечислил проблемы, существующие в больницах, а после - угрожал руководству и врачам клиник тем, что все претензии будут переданы в прокуратуру.

Что произошло с прежним министром здравоохранения

На данный момент пост министра здравоохранения занимает Алишер Шадманов. Он возглавляет ведомство с февраля 2017 года. В июле 2020 года в разгар пандемии, Шадманов попал в больницу. Как сообщили в Минздраве, он проходил стационарное лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Официальных сведений от пресс-службы Министерства здравоохранения о назначении нового главы ведомства не поступало.

Теги:
назначение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, министр здравоохранения, здравоохранение



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