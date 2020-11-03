Узбекистанцы смогут покупать билеты на спецпоезда посредством МПС

В отечественной железнодорожной компании предупредили о невозвратности билетов, приобретенных через международную платежную систему.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане начали осуществлять продажу билетов через международные платежные системы, сообщают в АО "Узбекистон темир йуллари".

Данная мера была предпринята для создания дополнительных удобств во время возвращения соотечественников на родину, оставшихся в России из-за карантинных ограничений в период пандемии коронавируса COVID-19

"Специально организованные поезда будут курсировать 4,6,8,11,13,15 ноября текущего года по маршруту Волжский — Ташкент", - информирует пресс-служба узбекских железных дорог.

По указанным датам поезд будет отбывать с платформы в 20.57 по местному времени.

Отмечается, что билеты на данные специально организованные поезда будут продаваться только в направлении из Волжского в Ташкент.

Электронные билеты можно приобрести посредством Visa, Master Card, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Apple Pay, Union Pay, Google Pay.

В "Узбекистон темир йуллари" подчеркивают, что билеты для сограждан, находящихся в России, могут приобрести родственники или знакомые в Узбекистане. Также в железнодорожной компании предупреждают о невозвратности билетов, приобретенных через международную платежную систему.

Дополнительную информацию можно узнать в справочном бюро Ташкента, позвонив по короткому номеру 1005, а также по номерам региональных колл-центров.

Напомним: весной 2020 года вышел проект постановления Кабмина "О мерах по внедрению единой системы электронных билетов в Республике Узбекистан", разработанный Министерством культуры. Он подразумевал создание компании "Единый электронный портал продажи билетов", которая будет заниматься реализацией автобусных, авиа- и железнодорожных билетов на территории республики. Однако в Антимонопольном комитете заявили, что это нарушает принцип конкуренции. В АМК предложили пересмотреть отдельные нормы проекта, а процедуру определения оператора осуществлять по принципам конкуренции, к примеру, проведя конкурс или объявив тендер.