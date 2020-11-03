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Главней всего — погода в доме: Мирзиёев поручил сделать Гидромет окупаемым

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В следующем учебном году в Национальном университете Узбекистана откроется факультет гидрометеорологии.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное задачам совершенствования деятельности отечественной гидрометеорологической службы. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

В рамках мероприятия стало известно, что метеорологические данные бесплатно предоставляются 35 ведомствам, в том числе около 20 коммерческим организациям. Отмечено, что стоимость услуг не пересматривалась на протяжении 15 лет и уже не оправдывает затраченных средств. В связи с чем Мирзиёев подчеркнул важность пересмотра цен и расширения охвата платных услуг.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Кроме того, в следующем году на основе государственно-частного партнерства будут построены по одной солнечной электростанции в Карманинском и Нурабадском районах, а в 2022 году – три солнечные и одна ветряная электростанции. Для планирования объемов выработки энергии эти станции будут пользоваться услугами метеорологической службы.

В Гидрометцентре хранятся сведения о проведенных наблюдениях за последние 100 лет - это 18 миллионов листов. В ходе встречи была поставлена задача полностью оцифровать эти данные.

Помимо этого, рассмотрены недостатки в материально-техническом обеспечении метеорологической службы: из 70 метеостанций автоматизированы только 14. Отмечено, что прогноз погоды составляется с использованием программного обеспечения десятилетней давности. Устаревшие технологии не позволяют оперативно подготавливать данные о погоде и стихийных бедствиях.

Подчеркнуто, что в Узбекистане действуют только три метеолокатора – в Ташкенте, Самарканде и Нукусе, однако для получения точных данных их недостаточно. В связи с чем в ближайшие годы установят дополнительные локаторы в Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской и Наманганской областях, а также автоматизируют все метеостанции, построят новые станции и посты. 

"Гидрометеорология – одна из важных для обеспечения нашей безопасности сфер. Сегодня главная задача – изменить качество услуг в системе, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Также президент отметил важность установки агрометеорологических станций и измерительных приборов в Джизакской и Кашкадарьинской областях.

Прогнозирование погоды по синоптической карте
© AFP 2018 / RICHARD BOUHET
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К тому же в следующем учебном году в Национальном университете Узбекистана откроется факультет гидрометеорологии, а на базе Ташкентского гидрометеорологического техникума будет налажены процессы подготовки соответствующих кадров и повышения квалификации современных специалистов среднего звена.

Напомним: в Узгидромете сделали громкое заявление: положение в организации бедственное из-за низких зарплат, которые привели к уходу специалистов. По информации метеорологической службы, средняя зарплата сотрудника достигает 1,2 млн сумов, по областным управлениям - 1 млн сумов: например, заработная плата наблюдателя метеорологической станции составляет всего 750 тысяч сумов. Из-за низкого уровня оплаты труда высококвалифицированные специалисты с 5-10-летним опытом работы, уходят в другие министерства, ведомства и организации, где зарплата на аналогичных должностях в 2-4 раза выше.

Теги:
совещание, Узгидромет, Шавкат Мирзиёев



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