Под Самаркандом из-за школьника чуть не сошел с рельсов поезд "Афросиаб" — фото

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Самаркандской области сотрудники правоохранительных органов вовремя предотвратили ужасную трагедию.
Высокоскоростной пассажирский поезд "Афросиаб" двигался по маршруту "Карши – Самарканд – Ташкент".
Однако на одном из участков железной дороги (между станциями "Улус – Гумбаз") неожиданно оказалось, что были уложены камни. Из-за них поезд мог сойти с рельсов. На это обратили внимание сотрудники областного УОБТ УВД.
Они стали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что камни на железнодорожные пути бросал ребенок.
"В ходе опросных мероприятий, проведенных сотрудниками УОБТ УВД Самаркандской области, стало известно, что данные камни на железнодорожные рельсы уложил несовершеннолетний учащийся 6-класса, проживающий в махалле “Олтынсой” Нурабадского района Самаркандской области С.Ж.", — сообщили в МВД республики.
В ведомстве напомнили, что подобное увлечения чревато и может привести к плачевным последствиям: начиная от того, что поезд может сойти с рельсов и пострадают люди, заканчивая техногенной или экологической катастрофой.