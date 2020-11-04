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Под Самаркандом из-за школьника чуть не сошел с рельсов поезд "Афросиаб" — фото

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201104/15320056/Pod-Samarkandom-iz-za-shkolnika-chut-ne-soshel-s-relsov-poezd-Afrosiab--foto.html

Подобные действия напрямую угрожают безопасности движения поездов в пассажирском и грузовом сообщении и приводят к нарушению расписания движения. Не будьте безразличны к своей жизни и жизни других людей.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Самаркандской области сотрудники правоохранительных органов вовремя предотвратили ужасную трагедию.

Высокоскоростной пассажирский поезд "Афросиаб" двигался по маршруту "Карши – Самарканд – Ташкент". 

Однако на одном из участков железной дороги (между станциями "Улус – Гумбаз") неожиданно оказалось, что были уложены камни. Из-за них поезд мог сойти с рельсов. На это обратили внимание сотрудники областного УОБТ УВД.

Они стали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что камни на железнодорожные пути бросал ребенок. 

Пресс-служба МВД Узбекистана
В Нурабадском районе нашли школьника, бросавшего камни на железнодорожные пути
"В ходе опросных мероприятий, проведенных сотрудниками УОБТ УВД Самаркандской области, стало известно, что данные камни на железнодорожные рельсы уложил несовершеннолетний учащийся 6-класса, проживающий в махалле “Олтынсой” Нурабадского района Самаркандской области С.Ж.", — сообщили в МВД республики. 

В ведомстве напомнили, что подобное увлечения чревато и может привести к плачевным последствиям: начиная от того, что поезд может сойти с рельсов и пострадают люди, заканчивая техногенной или экологической катастрофой.




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